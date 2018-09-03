Yaz tatili bitti diye üzülmeyin ve eğer bu yaz, tatilden zararsız çıktıysanız kendinizi şanslı hissedin. Bilimsel araştırmalar, yetişkinler için tatilin genelde sorunlu geçtiğini gösteriyor. D.W.com'un haberine göre, tatilciler; baş ağrısı, uyku bozukluğu ve gribal enfeksiyona daha yatkın oluyor. Bir başka araştırmaya göre ise; boşanmaların üçte biri tatil sonrası gerçekleşiyor. Sebep; çiftlerin uzun süredir sinirini bozan konuların tatilde günışığına çıkması... Mesela Almanya'da, boşanma oranları, yaz tatili sonrası artıyormuş. Davayı da genelde kadınlar açıyormuş. İntikam hisleri sıcak havada yoğunluk kazanıyor. Bu duruma Bean-Ball sendromu deniyor. Yaz tatilinde sık sık tartışma yaşanmasının bir nedeni de sıcak hava... Bir başka araştırmaya göre ise; tatilde geçirilen boş zaman, insanları aptallaştırıyor. Hiçbir şey yapmadan günler geçiren biri, IQ'sundan 20 puan kaybedebiliyor. Özetle, yaz tatilleri her zaman iyi geçmiyor. Bazen iyi ki bitti bile diyebiliyoruz.