Dostluk maçı için Çanakkale'ye giden eski futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık, feribot sırasında çıkan tartışmada darp edilmiş.

İddiaya göre; saat 17.00'de eski yıldız futbolcuların katılacağı, Truva Atı'nın önünde yapılacak fotoğraf çekimine yetişmeye çalışan Emre Aşık, Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğunda öne geçmek istemiş. Feribot görevlilerinin Aşık'ın talebini geri çevirmesi üzerine, iddialara göre futbolcunun eşi Yağmur Aşık, araçtan inerek görevlilere hakaret etmiş. Feribot için sıra bekleyen araçların şoförleri ve çevredeki esnafın da gelmesiyle kavga büyümüş. Yaşanan arbedede Emre Aşık ve eşi yaralanmış. İşte insanların birbirlerine olan tahammülsüzlüğünün yol açtığı bir vaka daha. Toplum olarak öfkemizi kontrol edemiyoruz.

Bu olayda asıl dikkatimi çeken; futbolculuk döneminde sahaların en efendi oyuncularından biri olan Emre Aşık, futbolu bıraktıktan sonra hep kavga ve tartışma olaylarıyla gündeme geliyor ne yazık ki.

Asıl enteresan olan ise, kavgalarda genelde Aşık'ın eşinin ön planda olması...

Feribot sırasında yaşanan kavgayı Yağmur Aşık'ın hakaretlerinin başlattığı iddia ediliyor.

Yağmur Aşık, daha önce de iki görümcesiyle kavga etmiş ve hakkında 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından yedi yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yağmur Aşık, bu olaydan önce de bahçesinde bulup tedaviye götürdüğü baykuş için veterinerin üzerine yürümüştü.

Ünlü çiftin her kavgada birbirlerine destek olması, medyadaki eleştirilere rağmen geri adım atmamaları ise birbirlerine duydukları aşkın göstergesi olabilir.