Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafı 'Her şey seninle güzel' notuyla Instagram'da paylaştı. Cem Yılmaz da fotoğrafın altına 'Kilolu çıkmışım' yazmış. Güzel bir fotoğraf, umarım hep böyle mutlu kalırlar. Hatırlarsınız Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile havuzda fotoğrafı çekilince şöyle isyan etmişti: "Bir haftadır evin karşısındaki tepede teleobjektifle evi gözetliyorlar.

Bunlar normal mi, ben yine normal bir insan olarak sorayım da... Belki benim kafada bir-iki makul insana bir haber vermiş olurum. Velhasıl yine bir nefret ettirme çalışması var gibi... Bence boşa bir uğraş ama siz bilirsiniz." Söz konusu fotoğraf gerçekten uzaktan çekildiği için net değildi, havuzda yüzen kafalar vardı diyebiliriz. MFÖ konserinde çocuk hayranlarıyla bile fotoğraf çektirmeyen, korumaların etten duvar ördüğü Cem Yılmaz, madem bu kadar rahatsız fotoğrafının çekilmesinden, o zaman niye Defne Samyeli ile poz veriyor? Sevgilisinin, fotoğrafı sosyal medyada milyonlarla paylaşmasına neden itiraz etmiyor?

Defne ve Cem, istedikleri zaman fotoğraf çekip paylaşacaklar ama hayranları ve gazeteciler onların fotoğrafını çekemeyecek öyle mi?

Cem Bey'in keyfine göre hakkında magazin haberi yapılacak yani! Bakın buraya yazıyorum: Cem Yılmaz, filmi vizyona girmeye yakın bir anda sevgi kelebeği olacak, herkesle konuşacak, röportaj yapacak, sosyal medyayı aktif kullanacak.

Ta ki filmi vizyondan kalkana kadar... Hadi bunu her ünlü oyuncu yapıyor diyelim ama bir sanatçı, gerçekten özel hayatının magazine konu olmasını istemiyorsa ona göre yaşar ve tek bir haberi bile çıkmaz. Ama Cem Yılmaz, ne zaman yeni bir sevgilisi olsa bir anda magazine meze oluyor. Aslında durum biraz da yeni sevgililerin 'Bakın ben Cem Yılmaz ile aşk yaşıyorum' deme, gündeme gelme ihtiyacından kaynaklanıyor.

Hadi Cem Yılmaz hodri meydan! Madem magazin haberlerine konu olmak istemiyorsun, o zaman Defne Samyeli'ye 'Benim fotoğrafımı çekme, paylaşma' de ve bir daha onunla fotoğraf çektirme! Biz de senin özel hayatınla ilgili magazin basınına kızmakta ne kadar samimi olduğunu öğrenmiş olalım.