Mardin'de dede mesleği taş işleme sanatını yaşatmak isteyen Amir Kavak, ayda 9 bin lira ile çalışacak işçi bulamıyormuş. Haberde Kavak şöyle dert yakınıyor:

"Dışarıdan tozlu olduğu için kötü görüyorlar. Uğraşmak istemiyorlar.

Eleman olsa daha çok iş yapar, 20-30 bine gelirimizi katlarız. 8-9 bin lira işlemeci kazanır. İşçi bulamıyorum.

Müracaat eden yok." Buna benzer haberler hep çıkıyor. Örneğin geçtiğimiz Nisan ayında Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde, besiciler bir sezonda 60 bin lira kazanacak çoban bulamadıkları için haber olmuştu. Bir ara '5 bin lira maaşla çalıştıracak iş makinesi operatörü bulunamıyor' diye de haber çıkmıştı.

Ülkede ekonomik kriz var ama birçok genç iş beğenmeyip kafelerde ömür tüketiyor. Çoğu fiyakalı iş peşinde; dizilerde izledikleri hayatlara özeniyorlar.

Birçok genç, meslek sahibi olmadan rahat hayat peşinde. İşsiz sayısı fazla ama iş beğenmeyen insan da çok!