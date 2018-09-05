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MEVLÜT TEZEL
05 Eylül 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Karius yürüdü!

Beşiktaş'ın kaleciliğinden çok yakışıklılığıyla haber olan yeni transferi Loris Karius, estetik güzeli bir sosyal medya fenomenine Instagram'dan yürüdü, DM'den (direk mesaj) 'Nasılsın?' diye mesaj attı. Kadın da bu mesajı Twitter hesabından yayınladı.
Ah Karius gençsin, yakışıklısın, ünlüsün, çapkınlık senin de hakkın ama kimse seni uyarmadı mı? Türkiye'de sosyal medya güzellerinin kendilerine DM mesaj atan ünlüleri ifşa etmek gibi kötü bir huyları var. Eğer yaptıkları sohbet bir yere varmayacaksa, anında 'Bakın şu ünlü bana yazdı' diyerek popüler olmanın derdindeler.
Sevgili Karius daha dikkatli ol, yerli futbolculardan tüyo al!

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