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MEVLÜT TEZEL
05 Eylül 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Kapodokya’da ‘fenomen’ kazığı!

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler; blogger ve fenomenlerden şikayetçi olmuş: "Kapadokya, doğal görüntüsü ve sıcak hava balonlarıyla fotojenik fotoğraf veren bir bölgedir... Fakat son dönemlerde blogger olarak veya Instagram fenomeni olarak tabir ettiğimiz kişiler, bunu kötüye kullanmaya başladı. Artık bölge tanıtımı yapacağım diye burada iki-üç haftasını geçiren fenomenler var.
Bunlara oteller tarafından prim verilmemesi gerekiyor."

3 HAFTA TATİL
Yakup Bey kendi düşen ağlamaz. Bu kişiler, turizmcilerin ve PR şirketlerinin desteğiyle bugünlere geldiler! Daha önce de yazdım; blogger'lar, Instagram fenomenleri,x tüm harcamaları şirketlerin karşıladığı yurt dışındaki basın gezilerine katılmak için bile büyük paralar alıyorlar. First class uçuyorlar, süit odalarda kalıyorlar, kaprisleri ve şımarıklıklarıyla basın gezilerinde skandallara imza atıyorlar. Birçoğunun takipçileri sahte, internetteki paylaşımları birlikte çalıştıkları sosyal medya ajansları ya da arkadaşları tarafından manipüle ediliyor.
Bu arada Kapadokya fotoğrafları paylaşacağım diye üç hafta otelde kalan fenomen de Galata Köprüsü'nü satan Sülün Osman'ın modern versiyonu olsa gerek, iyi kandırmış!
Üç haftada 10 ülke dolaşırsın yahu!

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