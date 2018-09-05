Samsun ile Karadeniz'in hemen karşı kıyısında bulunan Rusya'nın Krasnodar şehirleri arasında turizmi geliştirmek için Haziran ayı başında iki şehirde çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenlenmişti.

Krasnodar'da billboardlara Samsun'u tanıtıcı reklam afişleri asılmıştı. Yine bu çalışmalar kapsamında Rusya'da ünlü olan 15 kadın blogger, Samsun'a gelerek dört gün boyunca şehrin en işlek noktalarının yanı sıra tarihi ve turistik mekanlarda vakit geçirip çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyadan paylaşmışlardı.

Sonuç ne oldu dersiniz? Samsun'un Rus turist çekme planı ters tepmiş, Samsun'dan Krasnodar'a turist akını olmuş. Eee böyle güzel Rus kızlarıyla tanıtım yaparsanız olacağı buydu! Önümüzdeki yıllarda Samsun'da boşanma oranı artar!