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MEVLÜT TEZEL
06 Eylül 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Hazar, Onur’dan daha cesur

Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ünlü yönetmen ile oyuncu , önceki akşam Asmalımescit'teydi. Normalde objektifleri görünce hemen kaçan çift, bu sefer el ele poz verdi. Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Ergüçlü gazetecileri görünce sevgilisinin elini tutup kendine doğru çekiyor. Ayrıca Ergüçlü, muhabirlerin sorularına da "Gördüğünüz gibi çok mutluyuz" diyor.
Ergüçlü, sevgilisinden daha cesur, güçlü duruyor. Aşkta yaş farkının neden bu kadar kafaya takıldığını anlamış değilim.
Ergüçlü 26 yaşında yetişkin bir kadın, Ünlü de 45 yaşında. 14 yaşında kız çocuklarının evlendirilmesine kafayı takmıyoruz da bu iki yetişkin insanın arasındaki yaş farkına mı kızıyoruz?

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