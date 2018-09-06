Dünyahalleri. com'un haberine göre Twitter'da farklı görüşlere maruz kalan kullanıcıların daha hoşgörülü olacağı teziyle yola çıkan araştırmacılar, aslında durumun tam tersi olduğunu keşfetmiş. İnsanlar zamanla sadece kendi görüşünden kişileri ve kurumları takip etmeye başlayınca görüşlerinde daha radikal olmuşlar. Bununla ilgili ABD'de bir de deney yapılmış.

Muhafazakar ve liberal kullanıcılar belirlendikten sonra bu kullanıcıların bir kısmına aksi görüşte tweet'ler atan bot hesapları takip etmeleri için ödeme yapılmış.



DEĞİŞTİRMİYOR

Özellikle, liberal tweet'lere maruz kalan muhafazakarların daha da muhafazakarlaştığı ortaya çıkmış. Muhafazakar tweet'ler gören liberallerin görüşlerinde ise kayda değer bir değişiklik olmamış. Aslında bu deneyi Türkiye üzerinden yorumlarsak çok şaşırmayacağımız bir sonuç çıkıyor. Her seçimden sonra, Twitter'ın Türkiye'yi yansıtmadığı ortaya çıkıyor. Twitter'da sürekli iktidarı kötülemek için manipülasyon yapan terör uzantılı hesaplar da, gece gündüz muhalefet yapan normal vatandaşlar da aslında muhafazakarların görüşlerini değiştirmiyorlar, aksine onları daha muhafazakar yapıyorlar.

Özetle Twitter;

ABD'de de, Türkiye'de de insanları daha çok muhafazakar yapıyor.