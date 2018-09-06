Beyaz TV'de bu hafta Murat Başoğlu'nun intihar ettiği haberi yayınlanmıştı.

Bu haber ışık hızıyla internet sitelerine, TV kanalarına yayıldı. Ve sonunda haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Önceki gün Murat Başoğlu'nun Beyaz TV kanalını bastığını, haberi yapan programın yapımcısı Bilal Özbilge'nin ağzının içine silah soktuğu iddia edildi. Ece Erken, canlı yayında Başoğlu'nun Beyaz TV'yi basarak, yapımcıyı yakaladığını ve hatta masaya üç kurşun koyarak, 'Bunlardan biri Ece'ye, biri Nihat'a, biri Bircan'a' dediğini iddia etti. Ece Erken yaşananları "Beni susturmayın" diye anlatırken, yapımcı Bilal Özbilge de programa bağlanarak, olayı teyit etti. Olay yalancı çoban hikayesine döndü!

"Başoğlu intihar etti" diye yalan söyleyecek kadar alçalan bir yapımcının, sunucunun şimdi de yalan söylemediği ne malum! Bu aşağılık yalan haberi yapan; bu yalanı da söyler!

Eğer bu kanal basma haberi doğruysa da lütfen kendinizi Murat Başoğlu'nun yerine koyun.

Başoğlu'nun daha önce yaşadıklarını iğrenç bulabilir, ondan nefret edebilirsiniz.

Ancak Başoğlu da hataları ve doğrularıyla bir insan. Başoğlu kadar hayatı ablukaya alınan, doğru haberlerin yanında birçok da yalan haber yapılan bir ünlü hatırlamıyorum. Türkiye'de manyak çok. Bugün biri çıkıp Başoğlu'nu vursa ne diyeceğiz? Bu, yapımcı Bilal Özbilge'nin kaçıncı yalan haberi? Programlarında yaşanan canlı yayın kavgaları o kadar çok ki...

Bilal Özbilge de şapkasını önüne koyup kendini sorgulamalı!