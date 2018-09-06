Ahu Yağtu, önceki gün oğlu Kemal'le Bebek Parkı'ndaydı.

Yağtu, "Kemal'in Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Samyeli'yle aynı evde olmasından rahatsızlık duymuyor musunuz?" sorusuna "Dıtttt konuşmam" yanıtını verdi. Bu haberde dikkatimi çeken, Kemal'in yüz ifadesi oldu. Küçük Kemal, kim bilir kaç kere annesinin aynı sorularla muhatap olmasına şahit oldu. Sıkılmış gazetecileri görmekten, içinden 'Niye hep aynı parka geliyoruz?' diye de sormuş olabilir. Yağtu başka bir parka götüremez mi oğlunu? Evet, Kemal çok zengin ve ünlü bir babanın şanslı çocuğu ama bu yaşta onlarca kameranın gölgesi altında, hiç alakası olmaması gereken bir hayatı yaşıyor.

Parkta oynarken, annesiyle dondurma yerken, havuzda babası ve Defne Abla'sıyla yüzerken hep fotoğrafı çekiliyor.

Kemal Yılmaz aslında doğumundan itibaren 'Boyhood' filminde oynuyor!

Kemal; anne ve babasının, ayrıldıktan sonra sevgili olduğu kaç farklı insanın ismini duydu acaba? Cem Yılmaz bile boşandıktan sonra hayatına giren kadınların sayısını bilmiyordur! Cem Yılmaz, her yeni sevgili bulduğunda 'Kemal bak bu Ayşe Abla, bu da Defne Abla vs.' demekten sıkılmıyor mu? Yılmaz ve Yağtu, çocuklarının magazine bu kadar çok malzeme olmasını hiç sorun etmiyorlar mı?

Muhabirlere bağırmanın çözüm olmadığını, aslında Kemal'i kendi magazinel hayatlarından soyutlamaları gerektiğinin farkında değiller mi?