İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İSBAK'ın yaptığı makineler, içine attığınız pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak. Çevreye büyük zararı olan pet şişeler de böylece geri dönüşümde kullanılmış olacak. Avrupa'da uzun zamandır var olan bu uygulamanın İstanbul'a gelmesi güzel bir gelişme. Her pet şişe için İstanbulkart'a yükleme yapılacak olması da ilgiyi artıracaktır. Bu uygulama, çevreye duyarlı olma bilincini de geliştirecektir. Uygulama sayesinde çevreye atılan pet şişelerin sayısında büyük azalma olur. Bu çevreci uygulamada emeği olan herkesi kutlarım.