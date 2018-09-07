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MEVLÜT TEZEL
07 Eylül 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Kur bahane, halkı soyuyorlar

Dolardaki yükselişi bahane eden birçok firma ürünlerine zammın daniskasını yaptı. Toptancılarda 50 kilogramlık unun fiyatı 75 TL'den 95 TL'ye, 4.5 kilogramlık salça 20 TL'den 50 TL'ye, 18 litrelik yağın fiyatı ise 86 TL'den 112 TL'ye çıktı.
Bu ürünlerin fiyatlarının yükselmesinde; artan maliyetler, döviz kurundaki yükseliş, tarım ürünlerinde verim kaybı bahane ediliyor. Salça fiyatlarının dövizdeki artışla ne kadar alakası olabilir?
Bu konuda piyasada şöyle bir görüş var: Büyük markalar aralarında anlaştı ve dövizi bahane edip astronomik zamlar yapıyorlar!
GÜNAYDIN'ın değerli TV eleştirmeni Yüksel Aytuğ'un 'Hükümet; stok yapan, fahiş fiyatla krizi fırsata çevirmeye kalkan art niyetli firma ve kişileri açıklasın. Biz de kimin hakkıyla ekmek parasını kazandığını, kimin hainlik ettiğini bilelim. O listelerde yer alan kişi ve kuruluşların mallarını, hizmetlerini boykot edelim' önerisine katılıyorum. Dövizi bahane edip halkı soyanlar tespit edilip açıklansın.

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