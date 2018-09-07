Avrupa Birliği, internet üzerinden sinema ve dizi yayını sağlayan Netflix ve Amazon Prime Video gibi video akış şirketlerine yüzde 30 yerli yapım kotası getirdi. AB dışında üretilen içerikleri de bol miktarda bünyesinde barındıran dijital platformlar, Avrupa'da yayınlarına devam edebilmeleri için AB sınırlarında üretilen içeriklere en az yüzde 30 oranında yer vermek zorunda kalacaklar.

AB'nin çıkaracağı yeni yasaya göre; düzenleme yapması gereken yayın şirketlerine 20 ay süre verilecek.

Film, dizi, belgesel, reality şov programlarının geleceğini artık Netflix ve Amazon Prime Video gibi video akış şirketleri belirliyor.

DVD popülaritesini kaybetti, gelecekte sinema salonları da tahtını video akış şirketlerine kaptıracak gibi görünüyor.

Netflix ve Amazon Prime Video gibi şirketlerin birinci hedefi; elbette en yüksek karı elde etmek ama bir yandan da kültür emperyalizmi yapıyorlar. Söz konusu platformlardaki Avrupa etiketli yapım sayısı çok da az değil aslında ama AB daha fazlasını istiyor.

Türkiye'de ise durum vahim. Örneğin Netflix'te çok az yerli içerik var. Umarım Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un gündeminde bu sorun vardır. Bakan Ersoy, mutlaka söz konusu şirketlere yerli yapım kotası koydurmalı. Bu hamle hem kültürümüzü, hem de yerli yapımcıyı korur.

Eğer AB gibi kota uygulatmazsak Türkiye uzun vadede bu durumdan çok zararlı çıkabilir. Bugün ellerinden tableti düşürmeyen çocuklar, gelecekte TV yerine Netflix ve Amazon Prime Video gibi video akış şirketlerini izleyecekler!