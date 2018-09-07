Prof. Dr. Orhan Kural yine Cem Yılmaz'a dava açmış. Kural, Cem Yılmaz'ın Eventim Apollo- Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiğini ve bu gösterisine 18 yaş sınırlaması getirildiğini söylemiş ve sosyal medyadan da şu paylaşımı yapmıştı:

'İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo.' Aslında bu yaş sınırı Cem Yılmaz'a özel değildi, Kural meseleyi çarpıtıyordu.

Cem Yılmaz da 'Orhan Kural bey sizi, sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum.

Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum' diye tweet atmıştı. Kural Bey'in avukatı da Yılmaz'ın yazdıkları yüzünden müvekkilinin itibarının örselendiğini belirtip 10 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Allah Cem Yılmaz'a sabır versin; Kural Bey ile uğraşmak gerçekten zor. Adam her şeye dava açıyor, durduramıyoruz!

Hazır Kural'ın itibarı gündeme gelmişken, onun halkı dolandırıp kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a Sakarya'da tesis açılışında verdiği ödülü ve Soma'da ölen madenciler için "Madenciler tatlı öldü" demesini de hatırlamakta fayda var!