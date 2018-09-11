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MEVLÜT TEZEL
11 Eylül 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Balıkesir, Elon Musk’a küstü!

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı , ile 180 elektrikli otobüs alımına yönelik anlaşma yapmaya hazırlandıklarını ama 'ın canlı yayında marijuana içmesi nedeniyle projeden vazgeçtiklerini açıkladı: "Elon Musk'ın canlı yayında olumsuz örnek oluşturabilecek davranışını, uyuşturucuyla mücadele ve genç nesiller açısından kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle Tesla ile çalışma hedefimizden vazgeçiyoruz." Bu haber için 'Fare dağa küsmüş, dağın haberi yok' diyenlere katılmıyorum.
Bence Mehmet Gürbüz bir taşla iki kuş vurdu. Hem uyuşturucu ile mücadeleye ne kadar önem verdiklerini vurguladı, hem de önceki gün yayınlanmış en komik, en ilgi çekici haberin konusu oldu.
Sosyal medya bu açıklamayla çalkalandı. Herkes Gürbüz ile dalgasını geçti ama kazanan Gürbüz ve oldu.
Büyük paralar harcasanız bile böyle bir tanıtım yapamazdınız.
Tanıtımın satır arası mesajı bile önemli: Balıkesir Belediyesi'nin temiz çevre ve tasarruf için Tesla ile çalışmayı isteyecek kadar büyük projeleri var!
Günümüzde en değerli tanıtım sosyal medyada herkesin sizinle dalga geçeceği bir habere konu olmak! Tabii bunu yaparken bir mesajınız ve doğal olmanız gerekiyor!

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