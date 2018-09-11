Bu pazar günü League of Legends Türkiye Büyük Finali, Ataşehir'deki Ülker Spor Salonu'nda düzenlenecek. Önceki yıllarda olduğu gibi 13 bin biletin neredeyse tamamına yakını satıldı. Bilet bulamayanlar üzülmesin; BAUSuperMassive ve Royal Band takımları arasında geçecek mücadele BeIN Sports haber kanalı, Youtube ve Twitch'den canlı yayınlanacak.

Bu arada gençlerin sevgilisi Fatma Turgut ve Ferman Akgül, sırf bu final müsabakası için 'Efsaneyiz' adlı bir şarkı bestelediler, stüdyoda kayıt yaptılar ve bu şarkıyı final gecesi canlı seslendirecekler. Geçtiğimiz günlerde TÜYAP'ta düzenlenen Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'nı da dört gün boyunca 150 bini aşkın kişi ziyaret etti.



E-spor, dijital eğlence ve oyun sektörünün geldiği noktayı görmemiz açısından önemli haberler bunlar.

Türkiye'de e-spor ve dijital oyun sektörü ışık hızıyla gelişiyor. Bunun en güzel örneği de League of Legends finalini 13 bin kişinin izleyecek olması. Fenerbahçe basketbol takımı hariç Türkiye'de kapalı salonda yapılan hangi spor müsabakası bu kadar çok seyirci topluyor?

Çocuklar ve gençler artık bilgisayar başında spor yapıyor!