Milli Takım başarısız. Lucescu "Yabancı futbolcu sayısı düşürülsün, yerli futbolcu bulamıyorum" diyor.

Medya yabancı sınırının kalmasını, Lucescu'nun gitmesini istiyor. Ve her tartışmada söz dönüp dolaşıp altyapıda yatırıma bağlanıyor. Altyapıda sorun yok, her yerde tesis var, çocuklar akın akın altyapıya kayıt oluyor. Asıl sorun temel bir planımızın olmaması, sürekli birilerini kellesini istememiz.

Fotoğraftaki kare 1971 yapımı 'Vurgun' filminden. Yılmaz Güney'in okuduğu gazetedeki başlıkta 'Futbol ameliyat masasında Şura bugün toplanıyor' yazılı. 47 yıl olmuş, hâlâ futboldaki sorunları konuşuyoruz.

Bir kere de konuşmasak, anlık kararlar vermesek, başarısız hocayla devam etsek!

Evet, yanlış okumadınız, üst üste dört-beş yenilgi alan hocayla devam edelim. Ersun Yanal'ı, Abdullah Avcı'yı, Fatih Terim'i, Şenol Güneş'i başarısız diye yollamadık mı? Şimdi bu isimlerden biri göreve gelse herkes mutlu olacak. Bir hoca ile 5-10 yıl devam etseydik temel bir oyun felsefemiz olurdu. Futbol becerisi düşük oyunculardan kurulu İzlanda'nın başarısının sırrı istikrar değil mi? Lucescu'yu yollamak, yine yeniden sil baştan yapmak en kötü tercihtir.

En kötü teknik direktöre sabretmek bile başarı getirir!