Haluk Levent, Trabzon'da Kurban Bayramı'nda sahiplerinin elinden kaçan, Rize'ye kadar yüzen danayı satın alıp adını da Ferdinand koymuştu. (Bir çizgi filmde sürekli kaçan Ferdinand isimli danadan ilham aldı.) Haluk Levent, önceki gün dana Ferdinand'ı Kemalpaşa ilçesindeki barınağında ziyaret etti ve haber oldu.

Vay be dananın ziyaretine Haluk Levent geliyor!

Dana Ferdinand, 'The Shawshank Redemption' filmini hatırlatan bir başarı öyküsü aslında. Ferdinand kriz anında doğru kararlar aldı, Kurban Bayramı bitene kadar denizde kaldı.

Cesareti ve zekasıyla kavurma olmaktan kurtuldu. Özgürlük ve başarı işte böyle kazanılır; mücadele etmeden, acı çekmeden özgür olamazsın!