Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başlamış. Personelini de bisiklet kullandırmaya teşvik etmiş.

Aydın, önceki gün şu tweet'i paylaştı:

"Dört aydır Zeytinburnu içinde bisiklet kullanıyorum. Belediye personelimiz de dört aydır bisikletli. Dört ayda 19.173 litre yakıt tasarruf ettik, 132.486 TL kasamızda kaldı.

Bisiklete devam." Dört ayda 132 bin lira yakıt tasarrufu gayet iyi. Bence asıl önemlisi, belediye çalışanlarının bisiklet kullanarak fosil yakıt tüketimini ve sera gazı salınım oranını düşürmeleri.

Böylece hava daha az kirleniyor. Murat Aydın'ı ve personelini kutluyorum ama bisiklet kullanımını artırmak için önce bisiklet yolları yapılmalı!