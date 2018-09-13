Gazeteci yazar Yenal Bilgici'nin Twitter'dan paylaştığı şu yorumu beğendim:

"Yerli yazar yetiştirelim, yüzücü yetiştirelim, marangoz yetiştirelim, terzi yetiştirelim. Niye illa futbolcu yetiştiriyor, bir de günlerce çocuk gibi bunun muhabbetini yapıyoruz? Şart mıdır futbolcu?" Geçtiğimiz salı günkü yazımda ben de buna benzer bir serzenişte bulunmuştum. 1971 yapımı 'Vurgun' filminden Yılmaz Güney'in gazete okuduğu görüntüyü paylaşmıştım. Gazetedeki başlıkta 'Futbol ameliyat masasında, şura bugün toplanıyor' yazılıydı. 47 yıl olmuş, hâlâ futboldaki sorunları konuşuyoruz!

Yıllardır yabancı sınırı, altyapı sorunu, yerli futbolcu yetiştirmeyi tartışıyoruz. Sanki memlekette tek sorun yerli futbolcu yetiştirmek!

Almanya, Hollanda bizim için yerli futbolcu yetiştiriyor işte!

Bilgici haklı; niye yerli yazar, bilim insanı, yazılım uzmanı yetiştirmeyi konuşmuyoruz. Yerli futbolcu yetiştirince ülkeye döviz girdisi mi oluyor, iş alanları mı artıyor?