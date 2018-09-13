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MEVLÜT TEZEL
13 Eylül 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Kılıçdaroğlu ile felsefi derinlik

İl başkanlarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Genel başkan değişsin' taleplerine şu yanıtla karşılık vermiş: "Değişebilir. Hangi gerekçeyle genel başkanı değiştireceğiz? Bir ideolojik felsefe olması lazım. Bana bir felsefi derinlik gösterebilirseniz, bırakın kurultay yapmayı, yarın giderim. Burada kalayım diye bir hastalığım yok." Aslında CHP'nin düşen oy oranları yeterince felsefi bir derinliğe sahip! Kılıçdaroğlu önce, sekiz seçim kaybetmesine rağmen hâlâ hangi felsefi derinlikle o koltukta oturduğunu açıklamalı.

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