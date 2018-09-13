17 Eylül'de İstanbul'da 500 pilot okulda uygulamaya başlanacak olan Papara Card adlı dijital ödeme sistemi sayesinde veliler; çocuklarının kartlarına istedikleri kadar harçlık yükleyebilecekler, çocuklarının ne aldığını da cep telefonundan görebilecekler. Bu kart sayesinde para alışverişi olmaz ve kantinlerde kuyruk oluşmaz. Veliler çocuklarının sağlıklı beslenip beslenmediklerini kontrol edebilir.

En önemlisi, çocuklar nakit taşımayarak kötü alışkanlıklardan uzak durur. Yemeğe vereceği parayı biriktirip uyuşturucuya veren de var! Ancak çocuk kartta ne kadar para yüklü olduğunu bazen hesaplayamayabilir, ihtiyacından fazla harcama yapabilir ya da kartta yeterli bakiye olmadığında arkadaşlarının önünde mahcup duruma düşebilir! Özetle, Papara Card'ın kağıt üzerinde iyi ve kötü yanları var.

Pilot okullarda sistem denendikten sonra sorunlar çözülürse faydalı bir uygulama olabilir.