Gaziantep sanayi sitesindeki bir firmada 2015 yılında yapılan denetimde, ayçiçeği yağından alınan numunelerde soya yağı tespit edilmiş ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş gıda bulundurma suçunun işlendiği gerekçesiyle firmaya dava açılmıştı.

Dava yeni sonuçlandı, S.Y. adlı üreticiye ayçiçeği yağına soya yağı karıştırmaktan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi. Ancak mahkeme heyeti cezayı erteledi, S.Y.'nin denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Bu karar bile milat aslında.

Ertelenen hapis cezası artık hileli ürün satan, insan sağlığıyla oynayanlar için emsal teşkil edecek. 'Ben cezayı öderim, yoluma devam ederim' diyen gıda teröristleri artık hapis yatacak. Geç de olsa adalet yerini bulacak ama gıda teröristlerine daha ağır cezalar verilmeli!