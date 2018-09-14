Futbolun Süperleri töreninde sunucusundan davetlisine herkes şıktı, smokin ve papyon revaçtaydı. Tören bir-iki küçük sunucu hatası dışında neredeyse kusursuz geçti. Yabancı ünlü konukların katılması, törene uluslararası bir hava kattı. Eskiden Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği, TFF toplantılarına ve ödül törenlerine katılmaması futboldaki birliği bozuyordu. Önceki gece törene kulüp başkanlarının futbolcularıyla birlikte katılmaları, birbirleriyle hoş sohbetler etmeleri;

Süper Lig'deki gergin havayı bir anda pozitife çevirdi. Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu ödülü Emre Akbaba'nın (14 gol-9 asist) hakkıydı. Kucka'nın ölçüp biçip 55 metreden Muslera'yı avladığı gol de Quaresma'nın trivela'sından daha iyiydi! Elbette her törende ödüller tartışma konusu olur; jüri, futbolcular ve halkın tercihine saygı duymak lazım.

Bu tarz törenlerde en büyük handikap, kazananların ödülü almaya gelmemesidir. Keşke Cengiz Ünder ve iki ödüle birden layık görülen Gomis törene katılabilselerdi. Özetle, beIN Media Group ailesi törene iyi hazırlanmış.

Futbolun marka değerini yükselten bir tören izlettiler futbolseverlere.