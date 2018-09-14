Nihat Doğan, "11-16 yaşındaki iki çocuğu alıkoydunuz mu?" sorusuna şu yanıtı vermiş: "Gerek 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, her şeyde, demokrasinin ve milletin yanında durduğumuz için ve milleti de tetiklediğimiz için, mazlumların, fakirin, fukaranın, garibin, çoluğun çocuğun yanında durduğumuz için Nihat Doğan çok önemli bir simgedir.

Nihat Doğan'a saldırılmasının nedenlerinden bir tanesi de budur. Nihat Doğan'ı yok ederlerse, diğer direniş hatlarını yok etmek kolaydır. Nihat Doğan bir misyondur, Anadolu'nun misyonudur. Nihat Doğan bu toplumun simgesidir." Gerekli yanıtı vermeyen, baştan aşağı deli saçması bir açıklama bu. Çocukları alıkoymanın 15 Temmuz'la ne alakası var? Böyle bıçak sırtı bir suçlamada toplumun hassas noktalarını öne sürmek klinik bir ruh halidir aslında. Bu adamın misyonu skandal yaratmak olabilir. Bir de bu adam kendisi hakkında haber ve yorum yapanları tehdit etmiş. Yok mu Doğan'ın ifadesini alacak bir savcı?