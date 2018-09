TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un futbol spor okullarında eğitim gören 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk, antrenmanda kafasına kale direği düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Altında tekerlek olan portatif kaleyi çocuklar sürüklüyormuş ve kale zavallı Ege'nin üstüne devrilmiş. Polis, antrenörler E.K. ve A.A. ile tesis sorumlusu Ç.Ş.S'yi gözaltına aldı.

Bu kaçıncı vaka? 24 Mayıs 2012 tarihinde 'Pota ve kale direği yüzünden ölmek' başlıklı yazımda, Türkiye'de kale direği, pota ve kaydırak devrilmesi sonucu birçok ölüm vakasının yaşandığından bahsetmiştim.

2012'den bu yana daha birçok ölümlü kaza yaşandı. Manisa'da yaşanan kaza ihmalkarlığın devam ettiğini gösteriyor. En büyük hata; kale, pota ve park aletlerinin belli standartlarının olmaması. Her belediye, her müteahhit kafasına göre oyun parkı, spor sahası yapıyor. Potalar, kale direkleri, parklardaki aletler nizami ve güvenli değil. Belli bir standardı olmadan yapılan bu aletler zamanla aşınıyor ve bir gün bir çocuğun üzerine düşüyor. Sonra da çocuk ölümlerine talihsizlik gözüyle bakılıyor!

Ege'nin başına düşen kalenin direklerinin altında tekerlek olmamalıydı.

Suni çim üzerinde itilen tekerlekli kale, dikkat edilmezse kolayca devrilir. O kalenin altına tekerlek koyan, o kalenin güvenliğini kontrol etmeyen ve o kaleyi çocuklara ittirenler her kimse Ege'nin ölümünden sorumludur.

Oysa yapılacak iş basit. Oyun parkı, basket sahası, futbol sahası; devletin belirlediği güvenlik standartlara göre yapılmalı ve denetlenmeli.

Sonra da futbol programlarında neden yerli futbolcu yetişmiyor diye tartışılıyor. İşe önce çocukların oynayacağı güvenli kaleleri yapmakla başlasak!