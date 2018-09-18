Spor Toto 1. Lig'e bu yıl yükselen Hatayspor'un amigosu bir kadın. Adı; Songül Taşdelen, 46 yaşında. Hatayspor sevgisi 16 yaşındayken başlayan Songül, 30 yıldır takımının amigoluğunu yapıyor.

Tribünde tanıştığı eşiyle de amigoluk sevdası yüzünden boşanmış, kızını kocasına bırakmış. İHA'nın haberine göre; Songül, antrenmanlarda takımını yalnız bırakmıyor, tüm futbolcuların doğum günlerini kutluyor, deplasman maçlarını bile kaçırmıyor.

Hatayspor'a Çanakkale deplasmanında şampiyonluk getiren gol atıldığında Songül kendini kaybedip bayılmış. Bu olayda dilini yutan ve ölümden dönen Songül "Ölsem de gam yemezdim, o anda Hatayspor şampiyon olmuştu" diyor.

Taraftarlığın dört büyüklere endeksli olduğu ülkemizde bir kadının Hatayspor'a gönül vermesi ve 30 yıl amigoluk yapması ve futbol aşkı yüzünden boşanması, kızını eşine bırakması; eşine az rastlanır bir öykü. Belki dünyada da Songül gibi takımına sevdalı bir kadın amigo yoktur! Artık eskisi kadar çok amigo yok tribünlerde. Üç büyüklerde bile Songül kadar takımına vefalı erkek amigo bulamazsınız! Songül'ün hayat hikayesi belgesele konu olacak kadar ilginç.