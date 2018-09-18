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MEVLÜT TEZEL
18 Eylül 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Seda Abla viral için mi düştü?

'ın #fallingstars akımına ülkemizden Seda Sayan da katılmış. 'nın önünde yere uzanmak, simitler, poşetler vs.; bütçesi kısıtlı bir 'yıldız düşmesi' olmuş. Yurt dışındaki falling stars pozu verenler ünlüler, lüks arabalar, özel jetler ve teknelerden inerken düşüyorlar!
Bir de bu poz düşme değil de sanki şöyle bir yere uzanayım pozu olmuş. Seda Hanım; kurgu bile olsa kafanızı kaldırmayacaktınız!
Fotoğrafa bakınca canınız simit çekmiyor mu? Yoksa Seda Hanım, Simit Sarayı virali için mi #fallingstars pozu verdi! Doğruyu söyle , bu poz için para aldın mı?

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