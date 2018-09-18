Geçtiğimiz pazar günü Paris'te dördüncü kez Journee Sans Voiture-Paris'te Otomobilsiz Gün etkinliği düzenlendi. Saat 11.00-18.00 arası Paris'in merkez bölgelerinde motorlu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Metro ve otobüs hatları çalıştı. Taksiler ve dolmuş gibi özel ticari araçlar ise 30 km. hız sırını aşmamak şartıyla mesailerine devam ettiler ama şehrin merkezi bölgelerinde yedi saat hiç özel otomobil trafiğe çıkmadı. Motosikletler de yasak kapsamındaydı. Parisliler şehrin büyük bulvarlarında gönüllerince yürüdüler, bisiklete, kaykaya bindiler. En meşhur caddeler piknik alanına döndü, herkes mutluydu. Bu etkinliğin amacı; Paris halkını toplu taşıma kullanmaya, bisiklet sürmeye alıştırmaktı. Paris Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve katı fosil yakıt tüketimini azaltmak için çok çalışıyor ve halkı sürekli bilinçlendiriyor. Keşke İstanbul'da da bir pazar günü özel araçların trafiğe çıkması yasaklansa. Sadece toplu taşıma araçları çalışsa, caddeler, meydanlar halkın olsa, köprünün ortasında piknik yapsak... Trafik gürültüsünden uzak, sakin bir gün yaşasak fena mı olur?