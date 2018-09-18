EDS sisteminin kapsamı genişliyor. İçişleri Bakanlığı'na sunulan planda; artık sürücülere birden fazla kural ihlali için ayrı ceza verilebilecek. EDS ile sürücülere genelde ortalama hızı aşma, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, emniyet şeridi ihlali cezaları kesiliyordu. Ve kameralar belli görevler için sınıflandırılmıştı. Örneğin İstanbul'da 455 EDS kamerasından 159'u kırmızı ışık, 97'si emniyet şeridi ihlallerini tespit ediyordu.

Şimdi kameralar daha fonksiyonlu kullanılacak; yeni kameraların eklenmesi de muhtemel.

Araçların fotoğraflarının ön cepheden de çekilebileceği yeni sistemde, örneğin hız ihlali yapan bir sürücüye, emniyet kemeri takmadığı ya da telefonla konuştuğu için de ayrıca ceza kesilecek. Sürekli kural ihlali yapan motosiklet sürücüleri de yandı! Motosiklet sürücüsü kural ihlali yaparken kask takmamışsa iki ceza birden ödeyecek. Umarım yeni sistem yollarda ölümüne makas atan araçları da tespit eder.

Kuralsızlığın kural olduğu bir ülkede EDS kameralarının daha randımanlı kullanılacak olması güzel bir gelişme. Tabii sistemin doğru işlemesi de önemli. Bazen haksız yere cezalar kesiliyor ve bu cezaların tespiti, ödemenin geri alınması yılan hikayesine dönüyor.

EDS, kurallara uyulması konusunda caydırıcı bir sistem ama trafik polislerini de sahada daha çok görmemiz lazım. Trafik polisliği oturduğun yerden kamerayla ceza kesmek olmamalı!

Özellikle İstanbul'da kurallara uyulmaması trafiği artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Trafik polisleri daha çok sahada olsa EDS'den daha caydırıcı olurlar.