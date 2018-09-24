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MEVLÜT TEZEL
24 Eylül 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Alanson’un hatası

Fizy Müzik Ödülleri Töreni'nde ve Edis, ödüllerini almaya asistanlarını gönderdi.
Ödül verilmesine rağmen törene Tarkan ve da katılmadı.
Gecenin sonunda Tüm Zamanların En İyi Grubu ödülünü almak için sahneye çıkan , "Biz maalesef asistanımızı gönderemedik, kendimiz geldik" dedi. Peki, Alanson, bu açıklamasında kimi hedef aldı?
Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Alanson'u aramış.
Alanson da "Ne yapayım, gelişine vurdum topa. Ama öyle de pas verilmez ki... Ne demek geceye asistanını göndermek!
Ödül aldıysan kalkıp geleceksin.
Bu genç arkadaşların yaptığı şımarıklıktan başka bir şey değil" demiş. Ne yazık ki Türkiye'de ödül töreni düzenlemenin en can sıkıcı tarafı, sanatçıların ödül almaya gelmemesi. Alanson da Edis ve Mabel'in törene asistanlarını göndermelerine içerlemiş. Bu noktada töreni düzenleyenlerin de eksiği var. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu başta olmak üzere birçok insan törene gelmiş ama Mabel ve Edis yok. Ne yapıp edip onları getireceksin arkadaş!
Alanson'un açıklaması da tartışmaya açık. 'Genç arkadaşlar' demesi Alanson'un golü Edis ve Mabel'e attığı olarak algılandı.
Cengiz de "Mazhar isim vermedi ama Tarkan ve Sezen Aksu'ya demeyeceğine göre, adres törene asistanlarını gönderen Edis ve Mabel Matiz'di" diye yorum yapmış.
Neden Alanson; Tarkan ve Sezen Aksu demeyecekmiş?
Onların törene katılmaması da şımarıklık değil mi? Alanson neden kendi ayarındaki Sezen ve Tarkan'ı eleştirmiyor ki?
Alanson; Edis ve Mabel'e laf çakarak kendi seviyesini düşürmüş olmuyor mu?

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