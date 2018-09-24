İstanbul, bu topraklarda sanat adına yapılan belki de en önemli etkinliklerden biri. Yoğun siyasi gündeme inat Contemporary'nin konuşuluyor, tartışılıyor olmasını önemli buluyorum.

İnsanlar sanatla sosyalleşiyor, eserler tartışılıyor, bazı eserler satılıyor vs. Contemporary sayesinde sanat, günlük hayatın bir parçası oluyor. Contemporary'de tek rahatsız olduğum konu, bazılarının sadece Instagram'a fotoğraf koymak için etkinliğe katılması.

Elbette Instagram sayesinde Contemporary daha çok kişiye ulaşıyor ama amacın sadece Instagram'da beğeni almak olması insanı rahatsız ediyor.

Öyle ki bazen eserlerin önünde selfie kuyruğu oluşuyor. İşte bu yoğunlukta dün bir sanat eseri kırılmış. Selfie çekerken esere zarar vermek sanatseverlik mi?