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MEVLÜT TEZEL
24 Eylül 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Cudi Dağı tünelleri

Şırnak ile Cizre arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek Cudi Dağı tünelleri 21 yıl süren çalışmanın ardından hizmete sunuldu. Devlet iki tünel için 500 milyon lira harcadı. Bence bu hizmet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yeni İstanbul Havalimanı kadar değerli. Maliyeti düşük ama bu tünellerin sembolik değeri yüksek. Bu tünellerin yapımı PKK terörü yüzünden uzun sürdü. PKK defalarca tünel şantiyesine saldırı düzenledi. 2 Mayıs 2010'da şantiyeyi basan PKK'lılar, araç yakıt depolarına cep telefonlu EYP tuzakladılar.
Şoförler fark edince facia son anda önlendi. 23 Temmuz 2011'de teröristler üç dozeri ateşe verdi. 9 Ekim 2011'de bir iş makinesini ateşe verdiler.
30 Ağustos 2012 tarihinde ise PKK'lılar bu kez bir aracı ateşe verip bir çalışanı kaçırdı. İşte bu zor şartlar altında o tüneller tamamlandı.
Nice şehitler verdiğimiz Cudi dağındaki tüneller sayesinde artık Cizre ve Şırnak arasındaki 45 dakikalık uzaklık, 15 dakikaya indi. 'Devlet doğuya yatırım yapmıyor' diyenler utansın!

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