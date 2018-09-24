Ankara'nın Çankaya ilçesinde balon satan bir adama sivil kıyafetli zabıtalar müdahale etti. Çıkan arbedede balon satıcısı epey bir hırpalandı.

Balonları patlayan adam sinir krizi geçirdi. Sivil zabıtaların, olayı cep telefonuyla çeken vatandaşlara da bir müdahalesi olmuş, görüntülere el konmak istenmiş.

Elbette seyyar satıcılığın da bir kuralı olmalı, öyle herkes istediği yerde istediğini satmamalı.

Gençler bilmez; eskiden başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerin merkezi semtleri seyyar satıcıdan geçilmezdi.

İş yeri ruhsatı olan, kirasını, vergisini ödeyen dükkan sahiplerinin hakkı yeniyordu. Neyse ki, seyyar satıcı furyası bitti, merkezi yerler çarşı görüntüsünden kurtuldu. Ama baloncuya müdahale olayında zabıta işi abartmış. Baloncu yahu! Siz hiç baloncu dükkanı gördünüz mü? Baloncu dediğin sokak sokak dolaşır, küçüklere balon satar. Baloncuya sanki teröristmiş gibi müdahale etmek doğru değil. Ne yapsın adam, işsiz mi kalsın, evine ekmek götürmesin mi?