Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan; Ordu'da üreticiden 12 liraya alınan kabuklu fındığın, fabrikada kavrulup işlendikten sonra perakendeciler ve kuruyemişçilerde kilogramı 60 liranın üzerinde satıldığını açıkladı. Paket halindeki 200 gram fındık; marketlerde ve büfelerde 15-20 lira. Farka bakın!

Türkiye'de birçok üründe bu geçerli. Çiftçi, ürününü yok pahasına satıyor; aracılar, perakendeciler ve market zincirleri de büyük paralar kazanıyor.

Elbette bir ürünü işleyen ve pazarlayan da kâr edecek ama Türkiye'deki serbest piyasa ekonomisinde, kazanan her zaman aracı firmalar ve marketler oluyor.

Devlet, dolardaki yükselişi bahane edip halkı kazıklayan firmalara ceza kesmeye başladı. Bu denetim, tarladan rafa kadar zincirin her halkasında yapılırsa haksız kazanç önlenir.