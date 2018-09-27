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MEVLÜT TEZEL
27 Eylül 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Ne yaptın sen Musti!

Etiler'de görüntülenen 'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Popçunun göz kapaklarını aldırdığı ve burnuna da estetik operasyon yaptırdığı iddia edildi. İki oğlunun annesi Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra gece yaşamında görünmeyen ve kendini spora veren Sandal, yeni hayatına estetik operasyonla başlamış olabilir. Elbette Sandal bir şarkıcı ve görüntüsüne özen göstermek zorunda ama sanatçının hayranları bu durumdan pek hoşnut olmamışa benziyor. Sosyal medyada şöyle yorumlar yapanlar oldu: 'Erkeğe kambur burun yakışır, boşu boşuna estetik oldun', 'Yaşlandın artık, Ajda gibi didinip durma', 'Ne yaptın Musti, eski halin daha iyiydi.'

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