Sosyal medya, Instagram hesabı faruk.kavci.

53 olan Faruk Kavcı adlı genci konuşuyor. Kavcı, birkaç kez Pınar Altuğ ile gerçekten fotoğraf çektirmiş ama hesaptaki diğer görsellerin tamamına yakını Kavcı'yı, Altuğ ile yan yana gösteren kolajlardan oluşuyor. Kavcı, 6 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Altuğ'un fotoğraflarını paylaşmaya başlamış. Önce birkaç fotoğrafta Altuğ'u tek kullanmış, sonra 100'ü aşkın karede, kendi fotoğrafını Altuğ ile birleştirmiş ve altına da 'Seni çok seviyorum canım', 'Sana çok aşığım bebeğim' gibi yorumlar yazmış.

Instagram hesabı gerçek mi bilemiyoruz ama Faruk Kavcı adlı birinin Altuğ'a olan aşkından yandığı ortada... Elbette Kavcı, safça duygularla platonik bir aşk da yaşıyor olabilir. Şov dünyası, ünlülere saplantılı derecede aşık olan hayranlarla dolu... Ama Kavcı'nın Altuğ ile yan yana çekilmiş fotoğrafları da var. Altuğ, bu hayranından haberdar mı?