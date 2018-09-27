Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Kıyafeti Instagram’da paylaş, sonra iade et
MEVLÜT TEZEL
27 Eylül 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Kıyafeti Instagram’da paylaş, sonra iade et

Barclaycard adlı kredi kartı şirketinin yaptığı araştırmaya göre; 'ta müşterilerin yüzde 9'u, sadece Instagram'da paylaşmalık fotoğraf çekmek için internet sitelerinden kıyafet aldıklarını ve daha sonra iade ettiklerini kabul etti.
Dunyahalleri.com'un haberine göre; araştırma sadece 18 yaş üstü katılımcılarla yapılmış. Ergenlerin Instagram tutkusunu da hesaba katarsak, fotoğraf çekip kıyafeti iade edenlerin oranı daha yüksek olabilir. Araştırmanın asıl sürprizi ise; erkeklerin, bu yönteme kadınlardan daha fazla başvurduğunun ortaya çıkması. Türkiye'de de bu yöntemi uygulayan çok kişi var.
Hep yazıyoruz; sosyal medya yalanlar dünyası. İnsanlar kendilerini oldukları gibi değil, olmak istedikleri gibi gösteriyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN