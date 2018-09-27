Barclaycard adlı kredi kartı şirketinin yaptığı araştırmaya göre; Birleşik Krallık'ta müşterilerin yüzde 9'u, sadece Instagram'da paylaşmalık fotoğraf çekmek için internet sitelerinden kıyafet aldıklarını ve daha sonra iade ettiklerini kabul etti.

Dunyahalleri.com'un haberine göre; araştırma sadece 18 yaş üstü katılımcılarla yapılmış. Ergenlerin Instagram tutkusunu da hesaba katarsak, fotoğraf çekip kıyafeti iade edenlerin oranı daha yüksek olabilir. Araştırmanın asıl sürprizi ise; erkeklerin, bu yönteme kadınlardan daha fazla başvurduğunun ortaya çıkması. Türkiye'de de bu yöntemi uygulayan çok kişi var.

Hep yazıyoruz; sosyal medya yalanlar dünyası. İnsanlar kendilerini oldukları gibi değil, olmak istedikleri gibi gösteriyor.