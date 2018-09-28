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MEVLÜT TEZEL
28 Eylül 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Ayının suçu ne?

'da bir aracın çarptığı boz ayı öldü. Hasar gören aracın içinden çıkan bir kadın; ayının başında bir eli belinde, bir elinde sigarayla durup "Allah kahretsin seni e mi!
Arabam mahvoldu" diye beddua etti. Teyzeciğim, aracın zarar gördü ama ayı da hayatını kaybetti.
Suç ayıda değil, aracı kullananda... Normalde o yol, ayıların yaşadığı doğal alan ama insanoğlu orayı işgal etmiş. Şoför önüne bakmıyorsa, 'Yabani hayvan çıkabilir' levhalarını dikkate almıyorsa ayı ne yapsın? Karayolundan geçen sürücüler, telef olan ayının fotoğrafını çekmiş, hatta biri ayıya tekme atmış. Neden bazıları hayvanlara bu kadar düşman? Türkiye'de yaban hayvanı olmak da zor.
Yılansan kafan ezilir; ayı, domuz, kurt, hatta nesli tükenmekte olan Anadolu vaşağı olsan göründüğün anda vurulursun! Unutmayın, burası onların da dünyası.

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