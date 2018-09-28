Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine, kaçak elektrik tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekibi, 50 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Üç görevlinin sopalarla yaralandığı saldırı, jandarma tarafından havaya ateş açılarak sonlandırıldı.

Denetim sırasında, ekiplerin tarımsal sulamada kullanılan trafolara taktığı Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'ni söken kalabalık, DEDAŞ'a ait araçlara da zarar verdi.

İki ay önce Batman'da da benzer olaylar yaşandı.

Son birkaç yıldır saldırılar devam ediyor. Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele ediyor ama bedava elektrik kullanmak bir Güneydoğu klasiği olduğu için halk direniyor.

Çünkü uzun yıllar elektriğe para vermeden yaşamışlar.

Elektrik için para ödendiğini duyunca şaşırıyorlar!

2015 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki kayıp kaçak elektrik kullanım miktarı, yaklaşık 16 milyar kWh olarak hesaplandı. Bu rakam, dört Atatürk Barajı büyüklüğündeki barajın üreteceği enerjiye eşdeğer.

Dicle Elektrik; Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yaptığı yatırımlarla, son beş yılda kaçak elektrik kullanımını sadece yüzde 65'e geriletebildi.



IRKÇILIĞI TETİKLİYOR

Türkiye'de, elektrikte havuz sistemi uygulandığı için kaçak elektrik faturası dürüst vatandaştan çıkıyor. Dicle Elektrik, kaçak elektriğin abone başına aylık maliyetinin 10 lira olduğunu açıkladı.

İstanbul'da iki-üç ay fatura ödemediğinde elektriğin anında kesilir. Güneydoğu'da ise birçok ilde elektriğe para ödemiyorlar, bir de DEDAŞ elemanlarına dayak atıyorlar.

Daha önce de yazdım; kaçak elektrik sorunu, Türkiye'de ırkçılığı körüklüyor!

Devlet, dürüst vatandaşın hakkını yedirmemeli.

Hilvan'da ve Batman'da yapılanlar; otoriteye karşı çıkmaktır, 'Biz elektrik faturası ödemeyeceğiz' demektir.

Bu kadar hak yenmez; hırsızlığın cezası bellidir.