Kadıköy'de oynanan derbiyi Fenerbahçeliler'in arasında izleyen Beşiktaşlı Yağmur Gurur; "Daha çok kadın taraftarlar tepki gösterdi ancak eğlendik.

Babel'in golünde bağırdım ama onlarca kafa bana dönünce sustum. Fenerbahçe gol atınca, beni havaya fırlatıp tuttular" dedi.

İşte tribünlerde görmek istediğimiz görüntü bu. Bravo Yağmur'a; maçı Beşiktaş formasıyla Fenerbahçeliler'in arasında izlediği için... Bu gözler, deplasmanda rakip takımın formasını giydiği için çocukların bile üzerine yüründüğünü ve zorla formasının çıkartıldığını da gördü. Bravo Fenerbahçe taraftarına; Yağmur'a güzel evsahipliği yaptıkları için...