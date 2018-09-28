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MEVLÜT TEZEL
28 Eylül 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Jüride de estetik varmış!

Dün ' ödülü, güzelleri ameliyat eden estetik cerrahlara verilmeli' diye yazmıştım. Meğer Miss Turkey 2018 birincisi 'in taç giydiği yarışmanın jüri üyeleri arasında, bir estetik cerrah da varmış! Jüri üyesi cerrah, bir TV programına telefonla bağlanarak şöyle demiş: "Hiçbir uluslararası yarışmanın kurallarında, 'Yarışmacılar estetiksiz olmalıdır' ibaresi yer almaz. Birinci seçtiğimiz Şevval Şahin, kendisine çok yakışan ve doğal bir görüntüyle bütünlenmiş estetik operasyonlar geçirmiş.
Kendisinin, birinciliği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum." Cerrahın ismini vermedim çünkü kendisinin derdi reklam...
Bu açıklamayı, basın bülteni olarak da medyaya geçmiş.
Cerrahımız, dünyadaki tüm yarışmaların yönetmeliğini okuyup da mı 'Estetiksiz olmalıdır' ibaresi olmadığını iddia ediyor, merak ediyorum. Bu ibarenin yer almadığını farz edelim ama bu kadar estetik fazla! Önemli organizasyonlar, Şevval Şahin gibi estetik operasyon geçirmiş kızları aday göstermez. Miss Turkey'yi düzenleyenlerin amacı çok konuşulmaksa, bunu başardılar ama lütfen bir daha bu işi yapmasınlar!

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