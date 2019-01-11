Palu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, haklarında cinayet, çocuk istismarı, aile içi şiddet gibi iddialarla gündemden düşmeyen Palu Ailesi ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığını vurgulayarak, "Türkiye'nin pek çok kentinden arayıp 'alu Ailesi'ni soruyorlar.

Paluluların aile yapısında terbiye vardır, sevgi ve saygı vardır. Sadece soyadı benzerliği, o ailenin Elazığ'ın Palu ilçesiyle bir bağı yok" dedi.

Fadıl Bey, çok haklısınız ama yapacak fazla bir şey yok. Popüler kültür böyle bir şey işte; bundan sonra 'Palu' kelimesi ağızdan çıktığında hep Palu Ailesi akla gelecek. Google'a Palu yazdığınızda da Elazığ'ın Palu ilçesi değil, Palu Ailesi çıkacak ve bu ailenin Palulu olduğu düşünülecek. Palulular için gerçekten büyük bir talihsizlik.

Günlerdir Palu Ailesi'nin tüyler ürpertici öyküsünü konuşuyoruz ama ortada yanlış bir algı var. Bu olayın mağduru kim? Damat Tuncer Ustael'in oyununa gelenler kim? Palu Ailesi değil mi?

Elbette içlerinde Tuncer Ustael'in yüzünden kötülüğün tarafına geçenler oldu ama tüm Palu Ailesi kötüdür demek büyük haksızlık.

Olay sosyal medyada Palu Ailesi'nin öyküsü diye yayılınca mağdur aile de kötülük sembolü oldu!