İngiliz Times gazetesi, PKK ile YPG arasında gerçekte hiçbir fark olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı olduğunu yazdı... Times'ın Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyan yazıda şu tespit önemli:

"Bir yanda dünyanın önde gelen kapitalist gücü olan, NATO'nun ve Batı ittifakının lideri ABD var. Diğer yanda ise ideolojisi, modası geçmiş Marksizm ile Murray Bookchin adlı az tanınan bir anarşist felsefecinin inancı arasında gidip gelen bir grubu olan YPG var..." Yazar, çökme aşamasında olan bu birlikteliği Orta Doğu'nun en garip işbirliği olarak gösterdi.

Devletimiz yıllardır PKK ile YPG arasında bir fark olmadığını kanıtlarıyla anlatıyordu, geç de olsa anladılar! Aslında PKK ve YPG, Markist görünümlü feodal bağları olan taşeron örgütler.

Bunların ideolojisi, siyasi konjonktüre göre sürekli değişir.

Para ve desteği kim verirse PKK ve YPG'yi kullanır.

Ekonomik zorluklarla boğuşurken, terör örgütleriyle hem içte, hem dışta mücadele etmek, ABD'ye Suriye politikasının yanlış olduğunu kabul ettirmek, ABD'nin Suriye'den çekilecek ve YPG'yi yalnız bırakacak olması; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük siyasi ve askeri başarılarından biri olarak tarihe geçecektir. Orta Doğu'da cetvelle harita çizmeye alışkın İngilizlerin en önemli gazetesi Times'ın, Erdoğan'ın haklı olduğunu yazması da önemlidir.