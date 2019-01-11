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MEVLÜT TEZEL
11 Ocak 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Sarıgül ne iş?

Son dönemde güzellemesi haberlerden ve köşe yazılarından geçilmiyor. Sarıgül'ün 'nden aday olması için güçlü bir tanıtım kampanyasının başlatıldığı şu günlerde, Şişli Belediyesi Başkanı önemli bir dava kazandı.
İnönü, 2012 yılında dönemin belediye başkanı Mustafa Sarıgül tarafından Bilgi Üniversitesi'ne 2 TL'ye satılan İstanbul Mecidiyeköy'deki 7 bin metrekarelik taşınmazı geri almak için açtığı davayı kazandı.
2 TL'ye 7 bin metrekarelik taşınmaz satılmış. Vay vay vay.
Neler dönmüş öyle! Sarıgül ne iş? Bu usulsüzlük hakkında ne diyeceksiniz?

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