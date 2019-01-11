Son dönemde Mustafa Sarıgül güzellemesi haberlerden ve köşe yazılarından geçilmiyor. Sarıgül'ün Şişli Belediyesi'nden aday olması için güçlü bir tanıtım kampanyasının başlatıldığı şu günlerde, Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü önemli bir dava kazandı.

İnönü, 2012 yılında dönemin belediye başkanı Mustafa Sarıgül tarafından Bilgi Üniversitesi'ne 2 TL'ye satılan İstanbul Mecidiyeköy'deki 7 bin metrekarelik taşınmazı geri almak için açtığı davayı kazandı.

2 TL'ye 7 bin metrekarelik taşınmaz satılmış. Vay vay vay.

Neler dönmüş öyle! Sarıgül ne iş? Bu usulsüzlük hakkında ne diyeceksiniz?