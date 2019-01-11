Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, Çiftlik Bank adıyla kurduğu sistemle çok sayıda kişiyi dolandıran ve daha sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın, Interpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için girişimde bulunmuştu. Sonunda Aydın, o listeye dahil edildi. Interpol'ün sisteminde artık Aydın'ın bilgilerinin yanı sıra fotoğrafları da yer alıyor. Halktan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplayıp sırra kadem basan Mehmet Aydın'ın (nam-ı diğer Tosun) videoları daha önce sosyal medyaya düşmüştü. Tosun'un yaptıkları yanına kar kalmamalı, mutlaka bulunup Türkiye'ye getirilmeli. Zaten Emniyet de Tosun'u Interpol'ün arananlar listesine sokarak bu işin peşinde olduğu mesajını verdi.