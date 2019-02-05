Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, ilk maçında, 81'inci dakikada oyuna girmesine rağmen üç dakikada iki gol attı. Japon futbolcu, bu gollerle 14 maçta rakip fileleri sadece bir kez havalandırabilen Fenerli Slimani'yi geçmiş oldu. İşte doğru transfer bu kadar kısa sürede sonuç veriyor.

İki yıl önce Çin'de hazırlık maçlarına çıkan ve geçtiğimiz yıl Japon medya şirketi Mainichi ile sponsorluk anlaşması imzalayan Beşiktaş'ın Uzak Doğu pazarına açılma projesi, Kagawa'nın gelişiyle hız kazanabilir.

Örneğin Antalyaspor maçını Japon Dazn kanalı naklen yayınladı.

Dazn kalan maçları da naklen yayınlayacak. Dünyada Uzak Doğulu futbolculara forma verilmeye çalışılıyor. Çünkü Uzak Doğu'da forma satışları, naklen yayın gelirleri hızla artıyor ama Kagawa gibi yetenekli futbolcu bulmak zor.

Beşiktaş, Kagawa'yı kalmaya ikna ederse büyük iş yapmış olur.