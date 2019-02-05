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MEVLÜT TEZEL
05 Şubat 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Yıl 2019 küpeyi konuşuyoruz

Yüzde 60 görme engelli , beş yıl önce engelli kadrosundan girdiği sınavı kazanarak memur oldu. Hasgül, üç yıl önce 'nin Tarama Bürosu'na tayin oldu.
Ancak Hasgül hakkında küpe taktığı gerekçesiyle birim müdürü tarafından tutanak tutuldu.
Hasgül, bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadığını ancak son üç aydır kendisine baskı uygulandığını öne sürüyor: "Bana 'Ya küpeyi çıkaracaksın ya da sürgün yiyeceksin' diyorlar. Ben küpem nedeniyle sıkıntı yaşamak istemiyorum.
Gerekirse sürgüne giderim ama hakkım olan küpeyi takmaya devam edeceğim." Beş yıldır takılan küpe şimdi niye sorun oldu?
Özel ya da kamu sektörü fark etmiyor; yıl olmuş 2019, hâlâ kılık kıyafeti tartışıyoruz.
İnsanların türbanı, sakalı, saçı, küpesiyle uğraşmayı ne zaman bırakacağız? Önemli olan insanların yeteneği, çalışkanlığı ve ne ürettiğidir! Küpe direnişinde Hasgül'ün yanındayım

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