Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Çakma Nusret müzisyen dövdü
MEVLÜT TEZEL
05 Şubat 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Çakma Nusret müzisyen dövdü

Nusret'in 'salt bea' hareketi ve etle yaptığı şovlarla fenomen olmasından sonra yeme içme sektöründe Midyeci Ahmet, çiğ köfteci , tostçu Erol vs. gibi Nusret'in taklitleri türemeye başladı.
Sunum ve şov, lezzetin önüne geçti.
Artık ne kadar popüler olursanız o kadar çok kazanıyorsunuz. Ama şovun da bir sınırı olmalı!
Örneğin müşterilerini aşağılaması ve asabi hareketleriyle sosyal medyada ünlü olan çiğ köfteci Ali Usta, en son dükkanının yakınında gitar çalan çocuklara saldırdı.
Bir tanesini yakasından tutup kafasına sertçe vurdu. Zavallı çocuklar neye uğradıklarını şaşırıp kaçtılar. Belli ki Ali Usta, çevresinde başkalarının ilgi odağı olmasını hiç istemiyor.
Beni asıl şaşırtan ise Ali Usta'nın gitarlı genci dövdüğü anda çevredeki insanların onu alkışlaması ve kaçan gençlere gülmesi oldu. Bu olayın videosu sosyal medyada gördü. Eleştirenler de var ama bu şiddeti görüp mest olanlar da çok.
Bazıları sokakta müzik yapan çocukların dayak yemesinden niye hoşlanır? Bazen ruh hastaları TV programlarına da katılıyor ve büyük ilgi görüyorlar.
İnsanların itilip kakılmasından, dayak yemesinden zevk alanlar var ne yazık ki. İşte bu ruh halini sosyologlar mercek altına almalı. Ben bu adamın yaptığı çiğ köfteyi yemedim, bu olaydan sonra da hiç yemem ama popüler kültür öyle bir şey ki, gençlere dayak atsan da kazanan sen oluyorsun!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN